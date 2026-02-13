كونسيساو يعيد شراحيلي.. وديابي على الدكة

أعاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أحمد شراحيلي إلى القائمة الأساسية أمام الفيحاء، الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة.

وعانى شراحيلي من إصابة لحقت به في التدريب الأخير قبل مواجهة النصر بالجولة 21 من دوري روشن السعودي، ما تسبب في غيابه عن هذه المباراة التي خسرها فريقه 0ـ2، وأيضًا لقاء الغرافة، الذي انتهى بفوز كاسح للنمور 7ـ0 ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاءت عودة شراحيلي ضمن ثلاثة تغييرات أجراها المدرب البرتغالي على تشكيلته الأساسية، مقارنة بالتي بدأت مباراة النصر الماضية، وتضمنت إضافة إلى شراحيلي مشاركة البرتغالي روجر فيرنانديز، وعبد العزيز البيشي، على حساب الألباني ماريو ميتاي، وأحمد الجليدان، وموسى ديابي.

وفيما استبعد مدرب الاتحاد كلًا من ميتاي وأحمد الجليدان، وضع الفرنسي موسى ديابي على دكة البدلاء، بجانب ثمانية لاعبين آخرين، منهم أحمد الغامدي، وطلال حاجي.

في المقابل، أبقى كونسيساو على ثمانية لاعبين أساسيين للمباراة الثانية تواليًا في الدوري، وهم: الصربي بريدراج رايكوفيتش، وحسن كادش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، ومهند الشنقيطي، والمالي محمدو دومبيا، والبرازيلي فابينيو تفاريس، والجزائري حسام عوار، والمغربي يوسف النصيري.

بدوره، اعتمد البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الفيحاء، على قائمة أساسية ضمت سبعة لاعبين أجانب، وهم: البنمي أورلاندو موسكيرا، والإنجليزي كريس سمولينج، والفنزويلي ميكيل فيلانويفا، والجزائري ياسين بنزية، والغيني ألفا سيميدو، والإسباني جيسون ريميسيرو، والزامبي فاشيون ساكالا، إضافة إلى الرباعي المحلي محمد البقعاوي، وراكان كعبي، وأحمد بامسعود، وصبري دهل.

وقبل مباراتهما المرتقبة على ملعب الإنماء لحساب الجولة الـ22 من الدوري، يحتل الفريق الاتحادي المركز السابع برصيد 34 نقطة، بينما يملك الفيحاء 23 نقطة في المركز الـ12.