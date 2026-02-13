الفريدي يقود «المدعجي» إلى حسم كأس السروات

تُوِّج الجواد «المدعجي» السعودية بقيادة الخيَّال السعودي عادل الفريدي بكأس السروات، التي تبلغ قيمة جوائزها 250 ألف دولارٍ، وتُقدَّم من الخطوط السعودية.

ودخل «المدعجي» السباق من موقعٍ متقدِّمٍ على الرغم من طابعه التحمُّلي، فيما اشتعل الصراع مبكِّرًا على الصدارة مع ثلاثة منافسين، وتقدَّم في بدايته الجواد «عز الخاطر».

وعند المنعطف الأخير، انطلق «طوفان نجد» السعودية من المسار الداخلي لمزاحمة المتصدر، بينما ظل «المدعجي» قريبًا بفارق نصف طولٍ فقط.

ومع توجيهات الفريدي، استجاب الجواد سريعًا، وانطلق بقوةٍ، ليحسم السباق بفارق 3.5 طول أمام «عز الخاطر»، فيما جاء «عزمات» السعودية في المركز الثالث.

وسجل الجواد، المملوك لعبد الإله عبد العزيز الموسى، زمنًا بلغ 1:13.665، واحتفل الفريدي مع الجماهير لحظة عبور خط النهاية في مشهدٍ، عكس ثقته الكاملة بالحسم.

وقال الخيَّال بعد الفوز: «الجواد بطلٌ، وأنا سعيدٌ جدًّا. كان سباقَ سرعةٍ، ومميَّزًا للغاية. هذا الفوز يمنحني جاهزيةً لمشاركاتي غدًا، وكذلك لكأس السعودية على صهوة بانيشنق. أنا مستعد».

من جانبه، قال جويل روزاريو، خيَّال «عزمات» صاحبة المركز الثالث: «قدَّمت أداءً جيدًا جدًّا، وإنهاء السباق في المركز الثالث أمرٌ إيجابي. من الرائع أن أكون هنا. شكرًا للسعودية ولكل المعنيين، أنا أُقدِّر ذلك كثيرًا».