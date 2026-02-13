بعد خماسية الأهلي.. ألجواسيل يرفض المؤتمر

تخلَّف الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عن المؤتمر الصحافي بعد الخسارة أمام الأهلي 2ـ5، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

واقتصر الحضور داخل قاعة المؤتمرات الصحافية لملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض على الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي فقط، بينما غاب ألجواسيل.

وتفرض لائحة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبةً ماليةً على الممتنعين عن حضور المؤتمرات واللقاءات الصحافية بعد المباريات.

ومُني الشباب بهزيمته الـ 13 في الدوري، وتجمَّد رصيده عند 19 نقطةً، جناها من أربعة انتصاراتٍ فقط، وسبعة تعادلاتٍ.

ويتقدَّم الفريق العاصمي بسبع نقاطٍ على الرياض، شاغل أقرب مراكز الهبوط، وقد يتقلَّص الفارق أكثر بعد أن يلعب الأخير مباراته ضمن الجولة الجارية.