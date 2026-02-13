بعد رحلة 14 ساعة.. نيوكهوم يلاحق كأس السعودية

حطّ المشجّع الياباني نيوكهوم رحاله في الرياض بعد رحلة جوية امتدت نحو 14 ساعة، خصيصًا لحضور كأس السعودية في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية شرق الرياض.

وأبدى نيوكهوم إعجابه بأجواء الحدث، والتنظيم، والحضور الجماهيري، مؤكدًا أن تجربته في الرياض كانت مميزة منذ لحظة وصوله قبل يومين قادمًا من اليابان.

وقرر المشجع الياباني مواصلة رحلته في الرياض بعد نهاية السباق، إذ يعتزم زيارة عدد من الوجهات السياحية، تتقدمها الدرعية، إلى جانب مواقع أخرى.

وعلى صعيد المنافسة، يترقب نيوكهوم فوز الإسطبل الياباني في سباق السبت، مع ثقته بقدرة الجياد اليابانية على تقديم أداء قوي، والمنافسة على اللقب.

وتعود بداية متابعته كأس السعودية إلى نسخة 2023، حين تُوّج الجواد الياباني «بانثالاسا» باللقب، أول فائز ياباني في تاريخ البطولة، اللحظة التي رسخت ارتباطه بالسباق وحرصه على حضوره ميدانيًا.