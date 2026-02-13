مجددًا.. كنو يرفض الاحتفال

امتنع محمد كنو، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن الاحتفال بعد التسجيل أمام الاتفاق، مُكرِّرًا ما فعله قبل نحو ثلاثة أعوامٍ أمام الفريق ذاته.

وافتتح كنو السجلّ التهديفي للهلال في الفوز 2ـ0 على الاتفاق، مساء الجمعة على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وبعد الهدف، رفض لاعب الوسط الدولي الاحتفال، في لفتة احترامٍ للفريق الذي قدَّمه للكرة السعودية.

وصعَّد الاتفاق كنو إلى الفريق الأول عام 2013، وباع عقده إلى الهلال في 2017.

ولحساب الجولة الـ 21 من دوري 22ـ2023، هزم الهلال ضيفه الاتفاق 3ـ0، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية «الملز»، وأحرز كنو الهدف الثاني، ورفض الاحتفال به.

ورفعت مباراة الجمعة، على «المملكة أرينا»، عدد المواجهات بين اللاعب وفريقه السابق إلى 14، شهِدت إحرازه هدفين، وفوز فريقه الحالي في 13 مقابل تعادلٍ وحيدٍ.

وعندما فاز الاتفاق على الهلال للمرة الأخيرة، في الدور الثاني من موسم 17ـ2018، جلس كنو على مقاعد احتياط «الأزرق» حتى صافرة النهاية.