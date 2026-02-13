يايسله: الأهلي أمتعني

أكد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تقديم لاعبيه مباراة مميزة من جميع الجوانب، أمتعوا خلالها الجهاز الفني، والجماهير، وأنهوها بانتصار عريض ومستحق 5ـ2 على الشباب، الجمعة، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال يايسله: «حققنا فوزًا مستحقًا على الشباب وقدمنا أداءً جيدًا، واستمعت مع الجهاز الفني والجماهير بالمباراة من الدقيقة الأولى».

وأضاف: «لا تعلمون مدى صعوبة اللعب كل يومين، ومع ذلك قدمنا هذا الأداء، والمنافس مع كامل الاحترام سجل من ركلة جزاء بخطأ منها، ومن ركلة حرة بسبب جودة كاراسكو».

وتابع: «كنّا منضبطين طوال الـ 90 دقيقة، وسيطرنا على المباراة بينما لم يشكل الشباب خطورة علينا، ونقصنا في بعض الأحيان تعزيز النتيجة، لكن لا يمكن الضغط طوال الوقت، وأدرنا اللقاء بصورة جيدة».

وعن ضغط المباريات قال: «سنتعامل مع تلاحق المباريات كما فعلنا في المواسم الماضية، ولا تزال أمامنا مواجهات صعبة ومنافسون أقوياء».

وارتقى الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 50 نقطة، متساويًا مع الهلال المتصدر، الذي يتفوق بفارق الأهداف، ويلعب في الجولة الجارية أمام الاتفاق للانفراد مجددًا بالصدارة.