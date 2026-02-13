أمام الاتفاق.. الهلال يكمل 10 انتصارات متتالية

حقّق فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجمعة، فوزه العاشر على التوالي ضد الاتفاق في الرياض، مُعزِّزًا حضوره على قمة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

وهزم المتصدر ضيفَه الشرقاوي 2ـ0، على ملعب «المملكة أرينا»، وسجَّل له محمد كنو، لاعب الوسط، في الدقيقة «13»، والجناح سالم الدوسري، في الدقيقة «31».

وأضاف كنو هدفًا شخصيًّا ثانيًا، وثالثًا للفريق، خلال الشوط الثاني، لكن الروماني إشتيفان كوفاتش، حكم الساحة، ألغاه بداعي التسلل.

وفيما رفعت كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عدد نقاطها إلى 53، مُواصِلةً التمسك بالمركز الأول، تجمَّد رصيد فريق المدرب سعد الشهري عند 35 نقطة.

وقبل نحو 8 أعوام، تعادل الفريقان 1ـ1 في ضيافة «الأزرق»، لحساب الدور الأول من موسم 2017ـ2018.

منذ ذلك الحين، خسِر الاتفاق جميع مبارياته مع الهلال في العاصمة، وأحدثها العاشرة الجمعة، وتوزّعت التسع السابقة بين 7 في الدوري و2 في كأس خادم الحرمين الشريفين