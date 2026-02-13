الشهري: الهلال بطل.. ولم نستغل الكرات الثابتة

أبدى سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، رضاه عن مردود لاعبيه، رغم الخسارة 0ـ2 من الهلال، الجمعة في الرياض، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وقال الشهري، خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة: «الهلال فريق بطل، ينافس على بطولة الدوري، لذا علينا أن نكون راضين عمّا قدَّمناه، على الرغم من بعض اللحظات السلبية التي يجب أن نتعلم منها مستقبلًا».

وشدَّد: «قدَّمنا مباريات جيدة، وهزيمة اليوم لن تلغي ما قدَّمناه سابقًا»، واعترف: «لم نكن جيدين بعد الحصول على الكرة، وحينما وجدنا أن الأمر صعب تحوّلنا، منذ انتصاف الشوط الأول، إلى اللعَب بمهاجمَين وثلاثة مدافعِين».

وعلَّق الشهري على هدفَي الهلال قائلًا: «الأول من كرة ثابتة، والثاني من كرة كانت معنا وخسرناها فعاقبنا الهلال، المباراة انتهت وأخذنا منها بعض الإيجابيات، هارد لك لنا ومبروك للهلال».

ووفقًا لما قاله، لا يجب أن تُتاح المساحات في الملعب أمام لاعبين بجودة عناصر الهلال.

وتطرق الشهري إلى استغلال الكرات الثابتة هجوميًّا، وقال: «نعمل عليها، نمتلك لاعبين قادرين على التسجيل منها، الهلال لديه ضعف نوعًا ما فيها، لكننا لم نستغل هذا الضعف».

ووصف مدرب الاتفاق النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الهلال الجديد، بأنه «لاعب متميز يصعُب إيقافه»، مبيّنًا: «حاولنا إيقافه هو وزملاؤه، الفكرة في هذه المباريات أن نوجِد زيادة عددية في مناطق الملعب»، مشددًا على أهمية التركيز على المباريات المقبلة.