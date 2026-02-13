«قبضة» القادسية تنتزع لقب دوري الأولى

تُوّج فريق القادسية الأول لكرة اليد بلقب درع دوري أندية الدرجة الأولى والميداليات الذهبية، عقب فوزه على نظيره الحزم 36ـ26، خلال اللقاء الذي جرى بصالة النادي في مدينة الخبر، ضمن منافسات الجولة الـ18 والأخيرة من الدوري.

وجاء التتويج ثمرة لموسم استثنائي قدَّمه الفريق القدساوي، الذي فرض هيمنته منذ انطلاقة المنافسات، ونجح في حسم بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز لكرة اليد مبكرًا، قبل أن يؤكد جدارته باللقب رسميًّا ويضمن الصدارة قبل ثلاث جولات من الختام.

وحقق القادسية إنجازًا لافتًا بالفوز في جميع مبارياته الـ 18 دون أي خسارة أو تعادل، جامعًا 36 نقطة بالعلامة الكاملة، في مشهد يعكس الاستقرار الفني والانضباط التكتيكي والجاهزية البدنية العالية، إلى جانب الروح القتالية التي لازمته طوال الموسم.

من جهته، أكد عادل فلاتة، مدير الألعاب الجماعية في النادي، أنَّ صعود الفريق القدساوي إلى الدوري الممتاز يمثل ثمرة عمل مؤسسي متكامل داخل منظومة كرة اليد، مشددًا على أنَّ المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لمواصلة تحقيق الطموحات.

وقال فلاتة: «الإنجاز تحقق بفضل تكاتف الجميع، ونشكر إدارة النادي على دعمها المتواصل. ما قدَّمه الفريق هذا الموسم يعكس حجم العمل والانضباط والروح العالية التي تحلّى بها اللاعبون والجهازان الفني والإداري».

واختتم حديثه قائلًا: «صعودنا إلى الممتاز ليس نهاية المطاف بل بداية لمرحلة جديدة، وسيكون القادسية في الموسم المقبل منافسًا وندًا قويًّا يجسد شعار النادي «طموح بلا حدود»، وسنعمل على الظهور بصورة تليق بتاريخ النادي وجماهيره».