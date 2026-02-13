إنزاجي: هدف كنو نتاج 40 دقيقة من التحضير

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن إخضاعه اللاعبين إلى تمرين لمدة 40 دقيقة على الكرات الثابتة، قبل الفوز على الاتفاق 2ـ0 الجمعة في الرياض ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي بعد الوصول إلى النقطة 53 ومواصلة تصدر الترتيب: «علينا التحسن في التعامل مع الكرات الثابتة دفاعيًّا، وهجوميًّا تمكنّا من إحراز الهدف الأول عبر إحداها، وأمس خلال التدريب كرّسنا 40 دقيقة لتحسين هذا الأمر ووضع الاستراتيجية القوية له».

واستحسن إنزاجي المستوى الذي قدَّمه ناصر الدوسري، لاعب الوسط، في مركز الظهير الأيسر أمام الاتفاق، ومحمد كنو، لاعب الوسط وصاحب الهدف الأول.

وصرّح: «أريد القول إنَّ اللاعبين قدَّموا أداءً جيدًا، كنو مهم بالنسبة لنا، وناصر عوَّض النقص مشاركًا بدلًا من ثيو، الجهاز الطبي أوصى بإراحة ثيو، وناصر أدى جيدًا، أستطيع الاعتماد على ناصر وكنو بالذات وأثق بهما، وبجميع زملائهما».

وأبدى الإيطالي إعجابه بمستوى الفريق خلال الشوط الأول، ووصف الاتفاق بأنه «فريق جيد ومنظم».

وقال: «لم يشكّلوا ضدنا أي خطورة في الشوط الأول، وفي الثاني زادت المساحات، وتمكنوا من الوصول إلى مرمانا»، كاشفًا عن اعتزامه منح الاحتياطيين فرص مشاركة بعد 3 أيام، في إشارةٍ إلى مواجهة الوحدة الإماراتي، في الرياض، ضمن ثامن وآخر جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة. واستبعد المدرب مشاركة الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز، الذي أحسَّ أخيرًا بآلامٍ في مفصل القدم، أمام الوحدة.