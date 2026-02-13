«قران ديسانس» يتوّج بكأس الشوط السعودي الدولي

تُوِّج الفرس «قران ديسانس»، المملوك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بكأس الشوط السعودي الدولي تكافؤ 90ـ110، ضمن «كأس السعودية» في نسختها الجارية، الجمعة.

وقطع «قران ديسانس» بالخيَّال مايكل برزلونا مسافة السباق، البالغة 2100 متر، بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية، ضمن الحفل الـ 69 للشوط السابع.

وتسلَّم الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز الكأس من فيصل سلطان، رئيس شركة لوسيد في الشرق الأوسط، راعي السباق.

في حين ظفر «آر بي كينق ميكر» بشعار هلال ناصر عامر العلوي بكأس المنيفة G1.