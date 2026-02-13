«فتيات على الحلبة» تتصدر المشهد في «فورمولا E»

تقدمت مبادرة «فتيات على الحلبة»، التي نظَّمها فريق الفورمولا إي بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية، واجهة الفعاليات المصاحبة لجولتي بطولة العالم «إيه بي بي فورمولا E» لموسم 2026، على حلبة كورنيش جدة، الجمعة، بوصفها منصة تعليمية وتمكينية تُعزز الشمولية وتفتح آفاقًا مهنية جديدة للشابات في قطاع رياضة المحركات.

وتضمنت أنشطة المبادرة خلال سباق جدة إي بري 2026 استضافة نحو 160 فتاة، للمشاركة في ورش عمل متخصصة، وتجارب ألعاب تفاعلية، وجلسات تعريفية بالمسارات المهنية، إضافة إلى جولة في منطقة الصيانة، بما يعزز التمكين العملي والمعرفي في مجالي رياضة المحركات والهندسة.

وتشارك أربع متدربات في مراسم منصة التتويج في ختام الجولة الرابعة، وأربع متدربات في ختام الجولة الخامسة، في خطوةٍ تضع الفتيات في قلب المشهد الرياضي العالمي، وتمنحهن تجربةً مباشرةً ضمن حدثٍ دوليٍّ رفيعِ المستوى، بما يعكس الاهتمام بتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وإشراكهن في الفعاليات الرياضية الكبرى.