المالك: لن نحرق أسماءنا.. أوفوا بوعودكم

صبَّ عبد العزيز المالك، رئيس نادي الشباب، جام غضبه على وزارة الرياضة ورابطة المحترفين بعد تعرُّض الفريق الأول لكرة القدم إلى خسارةٍ ثقيلةٍ أمام الأهلي بنتيجة 2ـ5، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وفي تصريحٍ لوسائل الإعلام عقب اللقاء، قال المالك: «عندما جئنا إلى النادي، اتفقنا مع الوزارة والرابطة على ثلاثة بنودٍ، الأول التدعيم بلاعبين سعوديين، وتم تنفيذه، والثاني التعاقد مع الأجانب، وهو الأولوية، ورُفِض تمامًا رغم إبرام جميع منافسي الشباب في المراكز الأدنى صفقاتٍ أجنبيةً».

وأضاف: «هناك أمورٌ ثالثةٌ نطلبها لوجود مشكلاتٍ فنيةٍ في الفريق، ونرفع بها قبل وبعد كل مباراةٍ، لكنها تُقابل بالرفض».

وتابع: «المنافسون غيَّروا، واستقطبوا أجانبَ، بينما لم يستطع الشباب، والآن أوجِّه سؤالي لوزارة الرياضة والرابطة: هل وعودنا ما زالت قائمةً أم لا؟».

وواصل بالقول: «لم نأتِ حتى نتمسَّك بالكرسي، ونحرق أسماءَنا. النادي يتبع الوزارة وليس لي، ونعرف احتياجات الفريق، والوزارة أيضًا تعرف، ومن أول يومٍ كان من المفترض عليها إبلاغنا برفض الشروط، لكن طالما قبلوا فعليهم الالتزام معنا مثل الأندية الأخرى».

وأردف: «مثلما تبيّّن اليوم. الضرر واضح. بعدما تعبنا ورفعنا من مرتبة الفريق، انتكس مرةً أخرى. رجائي الخاص النظر في وضع نادي الشباب لأن مجلس الإدارة غير راض تمامًا».

وأنهى حديثه قائلًا: «هذه رسالةٌ واضحةٌ: أتمنى تلبية ما طلبناه قبل المباراة المقبلة للفريق».

ومُني الشباب بهزيمته الـ 13 في الدوري، وتجمَّد رصيده عند 19 نقطةً، جناها من أربعة انتصاراتٍ فقط، وسبعة تعادلاتٍ.

ويتقدَّم الفريق العاصمي بسبع نقاطٍ على الرياض، شاغل أقرب مراكز الهبوط، وقد يتقلَّص الفارق أكثر بعد أن يلعب الأخير مباراته ضمن الجولة الجارية.