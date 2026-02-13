بعد إقالة فرانك.. تودور في كرسي توتنام الملتهب

يمر نادي توتنام الإنجليزي بأزمة مستمرة على مستوى الخيارات التدريبية للفريق الأول لكرة القدم منذ نوفمبر 2019، ابتداء بإقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وانتهاء بالإطاحة بالدنماركي توماس فرانك، الثلاثاء، ما جعل سفينة «السبيرز» تبحر على غير هدى، على الرغم من تولي دفتها بعض أمهر الربابنة.

وتركت الهزيمة 1ـ2 على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد، الثلاثاء، الفريق اللندني على حافة الخطر، إذ بات يحتل المركز الـ 16 بـ 29 نقطة، بنهاية الجولة الـ 26، بعد سلسلة سلبية لم تتضمن سوى فوزين في 17 مباراة، لكن على النقيض من ذلك فإن مشوار دوري الأبطال كان مميزًا، إذ تأهل إلى ربع النهائي ضمن الثمانية الأوائل محتلًا المركز الرابع بخمسة انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة.

وأوضحت تقارير إخبارية، الجمعة، أن النادي اللندني يتجه لتعيين الكرواتي إيجور تودور «47 عامًا» مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم، علمًا أن اللاعب الدولي السابق خسر منصبه في يوفنتوس الإيطالي، أكتوبر الماضي، بعد سلسلة من ثماني مباريات دون فوز.

ومنذ إقالة بوكيتنيو بعد خمسة أشهر على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه «خسر النهائي أمام ليفربول 0ـ2»، لجأ النادي إلى عدة أسماء، لكنها لم تقدم ما يرضي الطموحات، على الرغم من أن بعضها كان يملك تاريخًا حافلًا بالألقاب، وأولهم البرتغالي جوزيه مورينيو، الفائز مرتين بدوري الأبطال وثلاث في الدوري الممتاز، الذي قاد بورتو وريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

لكن مورينيو وعلى الرغم من إنجازاته التي تسبق اسمه، لم يصمد سوى 17 شهرًا خلت من أي إنجاز، إذ أنهى موسمه الأول في المركز السادس، وودع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الخامس أمام نورويتش سيتي، ودوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أمام لايبزيج الألماني.

بعد انتهاء مرحلة مورينيو لجأ النادي إلى مواطنه نونو سانتو في يوليو 2021 بعد مرحلة انتقالية قصيرة قادها الإنجليزي رايان ميسون، لاعب وسط الفريق السابق.

إلا أن رياح التغيير لم تسر كما تشتهي سفينة النادي التي جنحت بعد 123 يومًا، قاد فيها سانتو الفريق في 17 مباراة، كانت الحصيلة تسعة انتصارات وسبع خسائر وتعادل وحيد.

بعدها استقرت إدارة النادي على الإيطالي أنطونيو كونتي، صاحب الشخصية التصادمية، الذي استطاع تصحيح مسار الفريق وإنهاء الموسم في المركز الرابع، والتأهل إلى دوري الأبطال. إلا أن الموسم التالي كان فوضويًا بالإقصاء من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام ميلان الإيطالي، وكأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الخامس أمام شيفيلد يونايتد الناشط في المستوى الأول.

وعادت أزمة عدم الاستقرار مع تصريحات كونتي، التي وصف فيها النادي بـ«بالعقلية الانهزامية» واللاعبين بـ«الأنانيين» بعد التعادل 3ـ3 أمام ساوثامبتون على الرغم من تقدمهم 3ـ1، واضطرت بعدها الإدارة إلى إصدار قرار إقالته مغلفًا بـ«التراضي»، قبل ثلاثة أشهر من نهاية عقده.

بعد رحيل كونتي، تولى المسؤولية مساعده كريستيان ستليني لمدة شهر، قبل أن تؤول المهمة مرة أخرى لرايان ميسون.

وفي يوليو 2023 استقدم النادي الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من سيلتك الإسكتلندي، وكان الوحيد الذي منح النادي لقبه الكبير الأول منذ 17 عامًا عندما فاز بالدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

لكن الإنجاز الأوروبي لم يشفع لبوستيكوجلو، فالنتائج المخيبة في الدوري الممتاز كلفته منصبه بعد عامين من توليه المسؤولية.

أما بالنسبة للمدرّب الدائم الموسم المقبل، فمن بين المرشّحين المحتملين، بحسب التقارير الصحافية، بوكيتينو، المدرب السابق، بعد انتهاء عقده مع المنتخب الأمريكي في كأس العالم خلال يونيو ويوليو المقبلين.

بعض المدربين الذين رحلوا عن الفريق تحدثوا بسلبية عن النادي، فمورينيو قال في تصريحات صحافية إن توتنام النادي الوحيد في مسيرته الذي لا يحمل له مشاعر حب عميقة.

أما بوستيكوجلو، فلم ينس هو الآخر مرارة الإقالة، إذ وصف النادي بـ«الصغير»، في معرض تعليقه على إقالة توماس فرانك.

وأضاف في بودكاست «ستيك تو فوتبول»، التابع لموقع «ذي أوفرلاب» الأربعاء: «لا يمكن أن يكون فرانك المشكلة الوحيدة في النادي. توتنام نادٍ غريب. لقد شهد تحولًا جذريًّا في نهاية العام الماضي، ليس فقط برحيلي، بل أيضًا برحيل دانيال ليفي، الرئيس التنفيذي، ما خلق جوًا من عدم اليقين».

وأردف إن مدربين كبار تولوا المسؤولية، ومن بينهم تيري فينابلز، وجورج جراهام، وهاري ريدناب، وجوزيه مورينيو، وأنطونيو كونتي، وماوريسيو بوكيتينو، لكنهم فشلوا في إعادة توتنام إلى قمة كرة القدم الإنجليزية.

وأكد أن توتنام لم يرتقِ إلى مستوى مُثله العليا، والممثلة بشعار النادي «الجرأة هي الفعل»، فأفعالهم تكاد تكون نقيضًا لذلك، فعلى الرغم من أنهم يقولون هم من الكبار، لكن الحقيقة غير ذلك. موضحًا أنهم لم يدركوا أنَّ الفوز يتطلب بعض المخاطرة.