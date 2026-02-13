«كأس السعودية».. برزلونا يخطف لقب تحدي الخيّالة العالمي

أحرز الخيال ميكايل برزلونا لقب تحدي الخيّالة الدولي 2026، مقدم من J Event على ميدان الملك عبد العزيز، الجمعة، ضمن «كأس السعودية»، مؤكدًا مكانته بين نخبة الخيّالة العالميين.

وكان الخيّال الفرنسي قد أنهى الموسم الماضي بقوة، محققًا انتصارات من الفئة الأولى على صهوة كالانداقان «إيرلندا» في كأس اليابان، وداريز «فرنسا» في قوس النصر الفرنسي، ليواصل حضوره المؤثر في السباقات الكبرى على مدار أكثر من عقد، إلى جانب مشاركاته المتكررة في السعودية.

وشهد التحدي، المؤلف من أربع جولات بمشاركة 14 خيّالًا من مختلف أنحاء العالم، صراعًا مفتوحًا حتى اللحظات الأخيرة، مع بقاء 10 متنافسين في دائرة اللقب قبل الجولة الختامية.

وفي الحسم، خطف برزلونا الأضواء بثنائية على العشب، إذ قاد يير أوف ذا دراقون «أيرلندا» إلى الفوز في الجولة الرابعة لمسافة 2100 متر، متقدمًا على الفارسة النرويجية فريدا فاليه-سكار، التي ضمنت المركز الثاني في الترتيب العام بعد حلول كورتيز باي «إنتاج إيرلندا» في الوصافة، في أمسية اتسمت بالثبات في الأداء. وجاءت سافي أوزبورن في المركز الثالث في الترتيب النهائي.

وقال برزلونا: «من الرائع دائمًا تلقي الدعوة لمثل هذه الفعاليات. القرعة عامل مهم وتحتاج إلى بعض الحظ. من الجميل الركوب هنا».

وأضاف: «أسلوب القيادة على الرمل مختلف تمامًا، وطبيعة السباقات هنا تضيف تحديًا خاصًا، وهذا ما يجعلها ممتعة للغاية. سعيد جدًّا بوجودي».

من جهتها، أعربت فالي-سكار، التي تبدع عادة في فرنسا، عن سعادتها بالنتيجة، قائلة: «الشعور رائع وأنا سعيدة جدًّا. كنت مرتاحة لخياراتي بعد القرعة، وأثبتت النتائج ذلك.

وكان برزلونا قد فرض سيطرة تامة في الجولة الثالثة لمسافة 1200 متر على العشب، عندما قاد برايتوريان «أيرلندا» من المقدمة وانفرد بالصدارة قبل 400 متر من النهاية، موسعًا الفارق إلى ستة أطوال عن أقرب مطارديه.

واستهلت الخيّالة البريطانية أوزبورن المنافسات بقوة في الجولة الأولى برعاية آر بي إم، إذ قادت حي نباها «السعودية» إلى فوز سهل في سباق 1600 متر على الرمل.

وقاد حافظك الله «السعودية» مع هولي دويل الوتيرة المبكرة، غير أن أوزبورن على صهوة المهرة المملوكة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، ترقبت خلف المتصدرين قبل أن تطلق اندفاعة قوية في المسار المستقيم، لتحسم الفوز بفارق أربعة أطوال ونصف عن سيبوط «السعودية» وفالي-سكار.

وقالت أوزبورن: «كانت قيادة الفرس سهلة جدًّا، أشبه بحلم لأي خيّال. لم أصدق الفارق عند خط النهاية. من أسهل الجياد التي قدتها».

وفي الجولة الثانية مقدم من مجموعة بوتيك، أضافت نينا بالترومي إنجازًا جديدًا لمسيرتها، بعدما قادت أبية «السعودية»، المملوكة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى الفوز بفارق نصف طول بعد صراع قوي مع مكثورة «السعودية» بقيادة محمد الدهام.

وذكرت بالترومي: «لحظة مميزة للغاية. الأجواء هنا رائعة. المنافس كان قويًّا، لكن جوادي مقاتل وقاتل معي حتى النهاية».