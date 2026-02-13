الموسم الجاري.. أول فوز هلالي دون أهداف الأجانب

انتصر فريق الهلال الأول من دون أهداف لاعبيه الأجانب للمرة الأولى في موسم دوري روشن السعودي.

وهزم الفريق ضيفه الاتفاق 2ـ0، مساء الجمعة، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الـ 22.

وفيما أحرز محمد كنو، لاعب الوسط، الهدف الأول في الدقيقة «13»، أضاف الجناح سالم الدوسري الثاني في الدقيقة «31».

ورفعت المباراة عدد نقاط متصدر الترتيب، الذي يدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إلى 53. وبعد 20 جولة، فاز الفريق للمرة الأولى من دون أهداف لاعبيه الأجانب.

وانتصر الهلال في 16 جولة، وتعادل في خمس، وتأجلت الجولة العاشرة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب- فيفا نهاية العام الماضي.

وفي جميع مبارياته السابقة ضمن الدوري، باستثناء التعادل السلبي مع الأهلي في الجولة الـ 20، أحرز أجانب الفريق أهدافًا، أو هدفًا واحدًا على الأقل.

ويمتلك «الأزرق» 14 لاعبًا أجنبيًا منذ نهاية فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بينهم المدافع الإسباني بابلو ماري والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، المقيّدان آسيويًّا فقط.