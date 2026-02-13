برشلونة يستعيد عضوية رابطة الأندية الأوروبية

استعاد نادي برشلونة الإسباني عضويته بالإجماع في رابطة الأندية الأوروبية بعد أن أنهى رسميًّا علاقته بمشروع الدوري السوبر المثير للجدل.

وانسحب برشلونة من المشروع، الأسبوع الماضي، قبل أن يقدم طلبه لاستعادة عضويته في الرابطة، التي تُمثِّل أكثر من 800 نادٍ أوروبي، وتضطلع بمسؤولية إصدار القرارات الرئيسة المتعلقة بالبطولات، وجداول المباريات، والأطر المالية، ولوائح الانتقالات، والسياسة التجارية عن مصالح الأندية على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال شراكاتٍ استراتيجيةٍ طويلة الأمد مع الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، والدفاع عن مصالح الأندية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأوضح النادي في بيانٍ، الجمعة، أن ناصر الخليفي، رئيس الرابطة ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تقدم شخصيًّا بطلب إعادة العضوية إلى مجلس الإدارة، وجرى قبوله بالإجماع.

وأضاف البيان: «عبَّرت رابطة الأندية الأوروبية عن سعادتها وفخرها بالترحيب بعودة برشلونة عضوًا واستعدادها للعمل عن كثبٍ معه لتحديد الخطوات التالية، ومشاركته في الرابطة في هذه المرحلة الجديدة».

من جهته، أكد مجلس إدارة الرابطة أنه أخذ علمًا بالتزام برشلونة، ووافق بالإجماع على طلبه للانضمام مجددًا إلى الكيان، مقدِّمًا شكره لخوان لابورتا، رئيس النادي «المستقيل»، على الروح التي انخرط بها في المناقشات لإعادة الوحدة إلى كرة القدم الأوروبية للأندية.

وأدى انسحاب برشلونة من مشروع دوري السوبر الأوروبي إلى بقاء غريمه التقليدي ريال مدريد داعمًا وحيدًا متبقيًا للبطولة المنشقَّة. مع ذلك، توصَّل الريال إلى اتفاقٍ مع الاتحاد الأوروبي للعبة، في وقتٍ سابق من الأسبوع الجاري، لإنهاء نزاعهما القانوني.

وتضمُّ رابطة الأندية الأوروبية، التي تأسَّست في 2008، أكثر من 800 عضوٍ موزَّعين على 55 دولةً، منها 140 ناديًا نسائيًّا.