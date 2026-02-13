3 فرق كبّدت الشباب أثقل الهزائم

استقبلت شباك فريق الشباب الأول لكرة القدم خمسة أهدافٍ بحدٍّ أقصى، في مباراةٍ واحدةٍ ضمن منافسات دوري المحترفين، وهو ما تكرَّر مساء الجمعة، أمام الأهلي، لحساب الجولة الـ 22 من النسخة الجارية.

واستضاف الشباب الفريق الجدَّاوي على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، وخرج من المباراة مهزومًا بنتيجة 2ـ5.

وعلى مدى مواسم دوري المحترفين، الذي استُحدِث صيف 2008، لم يخسر الفريق العاصمي بأكثر من خمسة أهدافٍ في أي مباراة.

وسقط فريق «الليوث» بالخمسة في خمس مبارياتٍ مختلفةٍ، واحدةٌ منها أمام الاتحاد، والبقية بالمناصفة أمام الأهلي والهلال.

ومُني الشباب بالهزيمة الأقسى في الدوري على يد الهلال بخماسيةٍ نظيفةٍ في 17 فبراير 2022. وقبلها بنحو تسعة أشهرٍ خسر من الفريق ذاته 1ـ5 في 7 مايو 2021.

وتعرَّض للخسارة 2ـ5 أمام الأهلي بتاريخ 14 أكتوبر 2017، وبعد نحو تسعة أعوامٍ سقط أمام المنافس ذاته بنتيجةٍ مماثلةٍ في المباراة الأحدث.

وفي 29 فبراير 2020 تكبَّد خسارةً بنتيجة 1ـ5 أمام الاتحاد، القطب الآخر لجدة.

وتلقَّى الشباب هزائمَ ثقيلةً أخرى في الدوري، منها بأكثر من خمسة أهدافٍ، لكن قبل بدء عصر «المحترفين».