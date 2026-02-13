«أر بي كنجميكر» يحصد كأس المنيفة G1

حقق الجواد «أر بي كنجميكر» ثنائيةً لافتةً عندما أحرز لقب كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة «الفئة 1»، البالغ مجموع جوائزها 1.5 مليون دولار والمقدَّمة من وزارة الثقافة، للعام الثاني على التوالي.

وكان الجواد، البالغ من العمر سبعة أعوامٍ والمملوك لهلال ناصر العلوي، قد حلَّ ثالثًا بآخر مشاركاته في أبو ظبي، لكنَّه عاد إلى أفضل مستوياته عند رجوعه إلى ميدان الملك عبد العزيز بعد أن كان قد احتفل بأكبر إنجازٍ في مسيرته قبل 12 شهرًا.

وينحدر «أر بي كنجميكر ـ أمريكا» من نسل «باسق الخالدية»، ومن الأم «أر بي رويال مدام»، وقاده الخيَّال الإيطالي كريستيان ديمورو بكل صبرٍ ورويَّةٍ عندما تمركز في المركز الثالث بمحاذاة السياج الداخلي لمعظم مسافة السباق، البالغة 2100 متر.

ولدى دخول المنعطف الأخير إلى المسار المستقيم، حُوصر لفترةٍ قصيرةٍ، لكنَّه وبمجرد أن وجد ثغرةً، اندفع مبتعدًا.

وحاولت «أر بي ماري ليلاه» بقيادة ميكايل برزلونا مجاراته بشجاعةٍ، لكنَّها وبعد صراعٍ قصيرٍ حتى خط النهاية، اضطرت إلى القبول بالمركز الثاني.

وفصل نصف طولٍ بين الأول والثاني بزمنٍ بلغ 2:21.556، فيما حلَّ «لاكارو دو كروات» من فرنسا ثالثًا بفارق طولين وربع إضافيين.

وقال كريستيان ديمورو، الذي قاد «أر بي كنجميكر» للفوز بالمركز الأول: «أثبت الجواد مجدَّدًا أنه بطل. كنت أعلم أنه يتمتع بسرعةٍ كبيرةٍ. أعرفه جيدًا. في مشاركته السابقة لم تسر الأمور كما ينبغي، فهو يحتاج إلى إيقاعٍ قوي، وقائدٍ أمامه في السباق، وكنت أعلم أن ذلك سيتوفر هنا. اليوم كان المتصدر أمامي مباشرةً».

في حين ذكر ميكايل برزلونا، الذي قاد «أر بي ماري ليلاه» إلى المركز الثاني: «قدَّمت أداءً جيدًا للغاية. كان السباق مثاليًّا لها، لكنْ الفائز ربما كان من فئةٍ مختلفةٍ، وتمكَّن من تجاوزها».

فيما أوضح ديلان براون ماكموناجل، الذي حلَّ مع «لاكارو دو كروات» بالمركز الثالث: «قدَّمت أداءً جيدًا. تغلَّب عليها حصانان قويان. كان من الصعب تعويض المراكز على المضمار الليلة، لذا كنت في موقعٍ جيدٍ. كنت سعيدًا بأدائها طوال السباق».

وقال ريكاردو فيريرا، الذي جاء مع «شاجال الموري» بالمركز الرابع: «يتحسَّن الجواد من سباقٍ إلى آخر. أنا راضٍ عن المركز الرابع في سباقٍ كبيرٍ. لا يزال صغيرًا في السن، وآمل أن يواصل التطور».