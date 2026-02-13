الاتحاد يحبط الفيحاء بالسيناريو المتكرر

أفلت فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من مأزق الفيحاء بعد أن كرَّر سيناريو تفوقه عليه في الدور الثاني بفوزٍ صعبٍ 2ـ1، الجمعة، في المباراة التي احتضنها ملعب الإنماء في جدة، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وافتتح الفريق الاتحادي النتيجة عبر مهاجمه المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 36، وأدرك الفيحاء التعادل بواسطة الزامبي فاشيون ساكالا «55»، لكنَّ الاتحاد تمكَّن من خطف الفوز عن طريق حسن كادش «83».

وسجل الاتحاد انتصاره السابع تواليًا على الفيحاء في منافسات الدور الثاني، كما رفع عدد انتصاراته على «البرتقالي» إلى تسعةٍ في 16 مباراةً جمعتهما بالدوري السعودي للمحترفين، مقابل أربعةٍ للأخير، بينما انتهت ثلاث مواجهاتٍ بالتعادل.

وحقق الفريق الجدَّاوي عديدًا من المكاسب أمام الفيحاء، أبرزها استعادة توازنه بعد الخسارة أمام النصر 0ـ2 في الجولة الماضية، ليصعد إلى المركز السادس بـ 37 نقطةً، إضافةً إلى تحقيق فوزٍ، سيكون بمنزلة دفعةٍ معنويةٍ مهمةٍ قبل موقعة «الكلاسيكو» أمام الهلال، السبت المقبل، على ملعب «المملكة أرينا» في قمة الجولة الـ 23 من الدوري.

على الجانب الآخر، بقي الفيحاء في المركز الـ 12 بعد أن تجمَّد رصيده عند 23 نقطةً.