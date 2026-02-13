أمام الرياض.. فرص شينكيفيلد تتضاءل

تضاءلت حظوظ مشاركة الهولندي بارت شينكيفيلد، مدافع فريق الخليج الأول لكرة القدم، في المباراة أمام الرياض، السبت، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

في المقابل، اقترب صالح العمري من استعادة كامل جاهزيته بعد تقدُّمٍ ملحوظٍ في برنامجه العلاجي من إصابة العضلة الخلفية التي أبعدته عن الفريق أكثر من خمسة أسابيع.

إلى ذلك، منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمحور اليوناني ديميتريوس كوربليس بعد تجاوزه الاختبارات الطبية بنجاحٍ، إثر الإصابة التي منعته من إكمال مواجهة التعاون، التي انتهت بالتعادل 1ـ1.

ويحتل الخليج المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري برصيد 26 نقطةً، حصدها من سبعة انتصاراتٍ، وخمسة تعادلاتٍ، وثماني خسائر.