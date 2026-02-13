أرتيتا: نعتمد التدوير.. وتغيير إيزي قرار فني

تعهد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، بإجراء تغييرات على تشكيلته أمام ويجان أثليتيك، المنافس بالدرجة الثالثة، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الأحد المقبل، رغبة في تجاوز خيبة التعادل الخميس على ملعب برينتفورد، مهدرًا فرصة استعادة فارق ست نقاط في الصدارة مع مانشستر سيتي.



وقال أرتيتا إنَّ تغيير المسابقة يمثل فرصة لإراحة الفريق وبعض اللاعبين المرهقين في ظل استمرار المنافسة على الألقاب في أربع بطولات الموسم الجاري.

وأضاف أرتيتا، في مؤتمر صحافي الجمعة، عندما سُئل عن سياسة تناوب اللاعبين قائلًا: «نعم، هذا ما نفعله، نحاول التأكيد على أنَّ كل لاعب يمثل جزءًا مهمًا مما نؤديه في مختلف البطولات. سيكون الأمر مشابهًا الأحد».

وأضاف: «اعتدنا خوض مباراة في بطولة مختلفة كل ثلاثة أيام سواء على ملعبنا أو خارجه. ندرك ما تعنيه هذه البطولة للنادي ولأنفسنا».

وأرسنال هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الاتحاد برصيد 14 مرة، لكنه لم يظفر بها منذ موسم 2019ـ2020 وهو الموسم الأول لأرتيتا مع الفريق. وأخفق أيضًا في تجاوز الدور الرابع في الأعوام الخمسة الماضية.

وذكر المدرب الإسباني: «لم نكن جيدين بما يكفي الخميس، وعندما تشارك في البطولة، عليك أن تكون في أفضل حالاتك في ذلك اليوم. لذلك سيتعين علينا إثبات ذلك مجددًا أمام ويجان الأحد».

وأضاف أرتيتا أنَّ قراره باستبدال إبريتشي إيزي بين الشوطين أمام برينتفورد كان تغييرًا فنيًّا، لكنه دافع عن لاعبه المنضم مقابل 68 مليون جنيه إسترليني من كريستال بالاس، الذي لم يضمن مكانه بعد في التشكيلة الأساسية.

وأوضح: «أعتقد أن إيزي كانت لديه لحظات جيدة، وليس من السهل الانتقال إلى نادٍ جديد، وهذا يحدث دائمًا.. عندما تواجه فريقًا مثل هذا والكرة في كثير من الأحيان ليست على الأرض وتضطر إلى قطع اللعب باستمرار، يصبح الأمر أكثر صعوبة خاصة على المهاجمين وأصحاب المهارات».