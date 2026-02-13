آل نصفان يبلغ نهائي محترفي الإسكواش

بلغ السعودي محمد آل نصفان نهائي بطولة محترفي الإسكواش PSA 3K، الجارية حاليًّا في الرياض بمشاركة 16 لاعبًا من السعودية، البلد المستضيف، ومصر، والكويت، وعُمان، وكندا.

ونجح اللاعب في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية عقب مواجهةٍ دراماتيكيةٍ مع الكويتي سيف هيكل، انتهت بانتصاره 3ـ2، حيث فاز آل نصفان في الشوط الأول قبل أن يخسر في الشوطين التاليين، ثم يقلب النتيجة لصالحه، وينجح في كسب اللقاء.

ويخوض آل نصفان، عند الـ 08:00 من مساء الجمعة، المباراة النهائية أمام المصري كريم بدوي، الذي تفوَّق على الكويتي بدر المغربي 3ـ0.

وتأتي البطولة، التي انطلقت الخميس بمباريات دور الـ 16، ضمن بطولات رابطة اللاعبين المحترفين التي تُجرى في السعودية للمرة الأولى.