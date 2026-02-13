الألعاب الشتوية.. عابدي ينهي تحضيرات التزلج الألبي

أكمل فايق عابدي، لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي، جاهزيته للمشاركة في منافسات التزلج المتعرج العملاق ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «ميلانو ـ كورتينا 2026»، فيما أنهى راكان علي رضا مشاركته في الأولمبياد بزمنٍ وقدره 31.04.0.

وأجرى فايق تدريباته خلال الأيام الماضية على مسار المنافسة ضمن برنامجٍ إعدادي، تضمَّن حصصًا فنيةً مكثفةً لسباقات التزلج المتعرِّج العملاق، إلى جانب جلسات الاستشفاء البدني، وضبط المعدات، استعدادًا لخوض أولى منافساته في هذه النسخة من الألعاب الأولمبية الشتوية.

وتُعدُّ منافسات التزلج الألبي من أبرز الرياضات الشتوية، وتعتمد على الانحدار السريع عبر مساراتٍ جبليةٍ، تتطلَّب تحكمًا عاليًا، وتوازنًا دقيقًا في واحدةٍ من أكثر الألعاب تنافسيةً على الساحة الأولمبية.

من جهةٍ أخرى، أنهى راكان علي رضا، لاعب المنتخب السعودي للتزلج الريفي، مشاركته في الأولمبياد الشتوي بزمن 31.04.0، وبفارق 10:27.8 في الترتيب العام لسباق 10 كيلومترات «الانطلاق الفردي Free Technique»، الذي جرى الجمعة في حضور الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي المشارك.

ومشاركة راكان هي الظهور الشخصي الأول له، والثاني للسعودية في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية التي تُعدُّ محطةً مهمةً ضمن مسار تطوير الرياضات الشتوية، وتجربةً تعزِّز من رصيد المشاركات السعودية في المحافل الرياضية الشتوية.