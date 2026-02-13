أزاح الشباب.. استثناءان تاريخيان أمام الأهلي

تبقى اسمان فقط متفوقان في المواجهات المباشرة على فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضمن منافسات دوري المحترفين، بعد خروج الشباب من المعادلة.

وكان الشباب صاحب الأفضلية في مواجهاته مع الأهلي على صعيد دوري المحترفين، بواقع 11 انتصارًا مقابل 10 للفريق الجدّاوي، لكن الأخير نجح في موازنة الكفتين بإسقاط «الليوث» 5ـ2، مساء الجمعة، لحساب الجولة الـ 22.

وإضافة إلى 11 انتصارًا لكل فريق، تعادل الطرفان 12 مرة من أصل 34 مباراة جمعتهما في دوري المحترفين الذي استحدث صيف 2008.

وحاليًّا، لا يوجد فريق متفوق في مواجهاته مع الأهلي لحساب البطولة سوى الهلال والنصر.

وفاز الهلال على الأهلي في «المحترفين» 16 مرة، بينما تلقى 5 هزائم فقط، وانتهت 13 مواجهة بالتعادل.

أما النصر فهزم الأهلي 12 مرة، وخسر عشرًا، وتعادلا في 11 مواجهة منذ بدء عصر دوري المحترفين.