جرس إنذار جديد

ينتهي سوق انتقالات جديد في الدوري السعودي منذ بداية المشروع صيف 2023 والجدل مستمر بين المشجعين والنقاد حول الصرف والبيع والقضايا التي لن تنتهي في عالم كرة القدم، ولكن هناك حالات يجب أن نضع لها حلول لوضع أنديتنا في موقف قوة وليس اللاعبين.

كم لاعب هدد نادٍ من أنديتنا بالمطالبة بكامل العقد إن لم يسجل في بطولة الدوري؟ كم مخالصة مالية تمت من كل أندية الدوري بخسارة بسبب الحاجة للتغيير؟ ونحن هنا نتحدث عن حاجة وليست رفاهية.

عدد اللاعبين المسموح بهم لا يخدم الأندية بل يضع نقاط القوة في يد الوكلاء واللاعبين، وهذا الأمر سيشهد تصاعدًا كبيرًا في المرحلة المقبلة.

حالة ماركوس ليوناردو مع نادي الهلال هي جرس إنذار يجب الانتباه له، فالقادم ربما يكون أكثر عددًا من ذلك، والصيف قريب والوكلاء يمتازون باللعب في نقاط القوة.

حل زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح تسجيلهم مع شرط مشاركة 8 داخل الملعب حل؟ ربما، ولكن من وجهة نظري تحتاج كرة القدم السعودية لزيادة اللاعبين الأجانب وليس النقصان، نحتاج للتحرك إلى 10+2 مع الالتزام بعشرة أو تسعة داخل أرضية الملعب، الجودة هي الرهان الكبير للنمو المطلوب في دورينا.

المهم أن تكون الصورة واضحة من الآن للأندية حول هذا الأمر، لتخطط مبكرًا للسوق الصيفية وتكون نقطة القوة بيد أنديتنا وليس العكس.