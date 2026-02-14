كلام ويكند

ـ مسلسل «درب الزلق» الذي أعيد مشاهدته للمرة المليون فيه درس كبير، وإن مر الدرس عبر مشاهد شديدة الكوميديا السوداء، هبوط ثروة مفاجئة على من لم يعرف الثروة فيه تحدٍ صعب وقاسٍ، فالأكثرية تعتقد أنها تحسن التصرف، وأنها فاهمة، وما منعها من تحقيق النجاح المالي كان سببه عدم توفر السيولة! التجارة علم وفن وصبر، وأمانة وصدق بالتأكيد، وقد تجتمع هذه الصفات في شخص لم يجلس على كرسي مدرسة، وقد يكتسبها البعض من التعليم والتجارب، لكنها لا تنبت فجأة. هذه المرة أشاهد درب الزلق بشكل مختلف، لأني أرى نفسي في بعض المشاهد، عندما كنت غشيمًا ومتسرعًا!

ـ منذ سنوات لم تظهر مسلسلات تاريخية بحجم الزير سالم وملوك الطوائف، أعتقد أن الشاشة متعطشة لعمل بمثل هذا الحجم، وأنه سيحقق نجاحًا كبيرًا إذا تعهد به مخرج بحجم حاتم علي رحمه الله. لو قيل لي أين تكمن قوة المسلسلات لقلت في مثل هذه المسلسلات التي تقدم لنا التاريخ ودروسه ومتعة المشاهدة.

ـ تتطور كرة القدم بوجود الملاعب القريبة للأطفال والكشافين، من هذه الملاعب ظهرت أشهر المواهب المحلية والعالمية. ليس عندي إحصاءات لكني في السابق كنت أشاهد الأطفال يلعبون كرة القدم بشكل أكبر بكثير مما أشاهده الآن، لا أعرف إن كنت محقًا، لكن هذا ما أعتقده، خصوصًا مع بقاء الكثير من الأطفال في بيوتهم يمارسون الألعاب الإلكترونية لساعات يوميًا.

ـ زرت الأصدقاء في أكثر من مخيم خلال أيام، كانوا جميعًا فنانين في الطبخ، ذاك يعد كبسة حاشي، وذاك خبير في «تقمير» الحمام على الجمر، وآخر أفضل من يعد الرز النثري، ورحت أنا في هذا العالم الدسم دون أن أنسى الحلى بعد كل وجبة. بعد أسبوع قررت معدتي معاقبتي بوعكة معوية ، قالت بأني أستحق العقاب لأنني أكثرت من تناول الطعام، ولأنني نسيت أهم درس في الحفاظ على الصحة: المعدة بيت الداء والدواء.