كونسيساو: نعاني من إهدار الفرص

أقرَّ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بمشكلة عدم استغلال لاعبيه الفرص، مشددًا في الوقت ذاته على أنَّ فريقه حقق الأهم أمام الفيحاء.

وأوضح كونسيساو، في المؤتمر الصحافي بعد الفوز على الفيحاء 2ـ1، الجمعة، لحساب الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي: «حاليًّا الاتحاد أكثر فريق يصل للثلث الهجومي، ولكن نعاني من تضييع الفرص».

وقال مدرب الاتحاد: «الانتصار مهم في هذه الفترة نظرًا لضغط المباريات، ولم نتجاوز 72 ساعة من اللقاء الماضي، ولعبنا أمام فريق منظم، والأهم بالنسبة لي هو النتيجة».

وردَّ كونسيساو على سؤال يتعلق بصعوبة وصول الفريق الاتحادي إلى مرمى المنافسين، قائلًا: «أقدم احترامي للسعودية ونادي الاتحاد على إتاحة الفرصة لي بالتدريب، ولكن أتفاجأ من بعض الأسئلة الخاصة بالجوانب الفنية، وإجمالًا الاتحاد يصل كثيرًا للمرمى».

وعن موقف اللاعبين المصابين، أجاب المدرب البرتغالي: «تحدثت مع الجهاز الطبي بعد نهاية المباراة، وستتضح جاهزيتهم خلال الأيام المقبلة».