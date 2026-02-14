إيمانويل: لعبنا بجرأة.. والاتحاديون ضيّعوا الوقت

تحسَّر البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، على الخسارة أمام الاتحاد 1ـ2 ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن فريقه لم يبدأ المباراة بشكلٍ جيدٍ.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، الجمعة، قال إيمانويل: ««الاتحاد خاض مواجهتين خلال وقتٍ قصيرٍ، وأردنا استغلال هذا الأمر». مضيفًا: «طموحنا كان كبيرًا، وكنا نعلم أننا سنخوض تحديًا كبيرًا أمام بطل الدوري والفائز بسباعيةٍ في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لكننا لم نبدأ المباراة بشكلٍ جيدٍ».

وتابع مدرب الفيحاء: «كنا أكثر اندفاعًا وجرأةً في الشوط الثاني، وسجلنا هدفًا جميلًا، وكان في إمكاننا الفوز، لكنْ استقبلنا هدفًا في وقتٍ لم نتوقَّعه أثناء هجومنا. وفخورٌ بجميع اللاعبين».

وعن محاولة لاعبي فريقه إضاعة الوقت، أجاب إيمانويل: «لماذا لا تتطرَّقون إلى طريقة إضاعة لاعبي الاتحاد الوقت في آخر ست دقائق. احتساب الوقت مسؤولية الحكم، ولن أتحدَّث عن لاعبي فريقي. نريد أن نلعب كرةً جميلةً، وهدفي منذ حضوري إلى السعودية في 2018 هو تطوير الكرة».