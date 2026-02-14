«جدة إي بري».. فيرلاين يتوّج بالجولة الرابعة لـ «فورمولا E»

فاز الألماني باسكال فيرلاين، سائق فريق بورشه، بالمركز الأول في الجولة الرابعة من بطولة العالم «إيه بي بي فورمولا إي» موسم 2026.

وانطلقت الجمعة منافسات الجولة الرابعة من البطولة، التي تستضيفها السعودية في حلبة كورنيش جدة للمرة الثامنة على التوالي، وتستمر حتى السبت، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبإشرافٍ من وزارة الرياضة.

وتوَّج بدر بن عبد الرحمن القاضي، نائب وزير الرياضة، الألماني فيرلاين، سائق بورشه، بالمركز الأول، فيما قلَّد الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية وشركة المحركات السعودية، السويسري إدواردو مورتارا، سائق فريق ماهيندرا، بالمركز الثاني، وحقق النيوزيلندي ميتش إيفانز، سائق فريق جاكوار تي سي إس ريسينج، المركز الثالث، وحصد فريق بورشه المركز الأول في الفرق.

وشهدت المنافسات التأهيلية، التي جرت عصر الجمعة، تفوُّق السويسري إدواردو، تلاه الألماني ماكسيميليان جونتر، سائق فريق دي إس بينسكي، فيما أكمل الألماني فيرلاين عقد المراكز الأولى بحلوله ثالثًا.

وتستكمل، السبت، البطولة بالجولة الخامسة حيث تنطلق التجارب الحرة في الـ 01:30 ظهرًا، تليها التصفيات عند الـ 03:40، بينما يبدأ سباق الجولة عند الـ 08:05 مساءً.

يذكر أن تنظيم جولتَي موسم «فورمولا E»، يرسِّخ مفاهيم الاستدامة والاعتماد على الطاقة النظيفة، كونها من أبرز البطولات العالمية التي تعتمد على تقنياتٍ كهربائيةٍ صديقةٍ للبيئة، كما يعكس هذا الحدث حرص وزارة الرياضة على دعم الفعاليات الرياضية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 عبر تعزيز الرياضات المستدامة، وترسيخ مكانة السعودية بوصفها محطةً رئيسةً لاستضافة أبرز البطولات الدولية.

يشار إلى أن الجولات الأولى والثانية والثالثة جرت في ساو باولو، ومكسيكو سيتي، وميامي. ويعتلي النيوزيلندي نيك كاسيدي، من فريق سيتروين ريسينج، الترتيب العام، متقدمًا على الألماني باسكال فيرلاين، من فريق بورشه، والبريطاني جيك دينيس، من فريق أندريتي.