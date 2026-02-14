الشباب يتفق مع بن زكري

توصَّلت إدارة نادي الشباب إلى اتفاق رسمي مع الجزائري نور الدين بن زكري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وذكر المصدر ذاته، أن الشبابيين ينتظرون الموافقات الرسمية من قِبل لجنة الاستدامة المالية لإقالة المدرب الإسباني إيمانول ألجواسيل من منصبه، وتعيين بن زكري.

وتخلَّف ألجواسيل عن المؤتمر الصحافي بعد الخسارة أمام الأهلي 2ـ5، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

واقتصر الحضور داخل قاعة المؤتمرات الصحافية لملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض على الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، فقط بينما غاب الإسباني.

وسبق للمدرب الجزائري قيادة فرق الطائي، وضمك، والرائد، والخلود، والأخدود في دوري روشن السعودي.