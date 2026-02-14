الهلال يسجل أطول سلسلة «كلين شيت»

تجنّب فريق الهلال الأول لكرة القدم استقبال أي هدفٍ للمباراة الرابعة على التوالي، في سلسلةٍ هي الأطول تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

وفاز الهلال 2ـ0 على ضيفه الاتفاق، مساء الجمعة على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وحافظ الفريق على نظافة شباكه في المباريات الثلاث السابقة، التي بدأت بتعادل سلبي مع الأهلي، ضمن الجولة الـ 20، تلاه فوز كبير 6ـ0 على الأخدود، ضمن الجولة الـ 21، ثم تعادل سلبي مع شباب الأهلي الإماراتي، في سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذاد الحارس المغربي ياسين بونو عن الشباك أمام الأهلي والأخدود والاتفاق، وأبعدته إصابة بسيطة في الكتف عن مباراة شباب الأهلي، وعوَّضه الفرنسي ماتيو باتويي.

وهذه السلسلة الهلالية هي الأطول، على مقياس نظافة الشباك، منذ وصول إنزاجي إلى موقعه الفني مطلع الصيف الماضي، وتجاوزت سابقتها، التي صنعتها ثلاث مبارياتٍ أمام الاتحاد والأخدود والشباب، خلال النصف الثاني من أكتوبر الماضي.