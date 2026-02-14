«الإنجليزي» يلاحق قائد سيتي بـ«سوء السلوك»

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، تهمة سوء سلوك للإسباني رودري، قائد ولاعب وسط فريق مانشستر سيتي، بعد أن طالب الحكّام بأن يكونوا «محايدين»، وذلك عقب المواجهة المثيرة للجدل أمام توتنام في الدوري، التي فرط فيها بتقدمه 2ـ0 إلى تعادل 2ـ2.

وكان رودري غاضبًا من قرار الحكم روبرت جونز واحتساب هدف التعادل الذي أحرزه دومينيك سولانكي 2ـ2 في 1 فبراير الجاري. ورأى أنه يجب إلغاؤه لأن مهاجم توتنام ركل الجزء الخلفي من ساق مارك جيهي، مدافع سيتي، قبل زيارته الشباك.

وقال رودري لمحطة أسترالية بعد المباراة: «أعلم أننا فزنا كثيرًا والناس لا يريدون لنا الفوز، لكن يجب أن يكون الحكم محايدًا». وأضاف: «هذا ليس عادلًا لأننا نعمل بجد.. عندما ينتهي كل شيء تشعر بالإحباط».

وجاء في بيان الاتحاد: «يُزعم أن لاعب الوسط تصرّف بطريقة غير لائقة خلال مقابلة إعلامية بعد المباراة من خلال الإدلاء بتعليقات توحي بالتحيز أو تشكّك في نزاهة حكم المباراة، وذلك خلافًا للمادة 3.1 من لوائح الاتحاد».

ويملك رودري حتى 18 فبراير للرد على التهمة، مع احتمال تعرّضه للإيقاف في حال ثبوت إدانته ما سيُشكّل ضربة قوية لآمال سيتي في تقليص الفارق البالغ أربع نقاط مع أرسنال متصدر الدوري الممتاز.

في عام 2023، أوقف الألماني يورجن كلوب، المدرب السابق لليفربول، عن خط الملعب بعد أن قال إن الحكم بول تيرني لديه «شيء ضد» فريقه.