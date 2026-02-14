الرئيسية / الصورة .. قصة

استعادة التوازن

2026.02.14 | 12:36 am
استعاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم توازنه بعد فوزه على ضيفه الفيحاء 2ـ1، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي. تصوير: علي خمج
استعادة التوازن

استعادة التوازن

استعادة التوازن

استعادة التوازن

استعادة التوازن