استعادة التوازن

استعاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم توازنه بعد فوزه على ضيفه الفيحاء 2ـ1، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي. تصوير: علي خمج