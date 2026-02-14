بثلاثية.. رين يوقف انتصارات باريس

أوقف فريق رين الفرنسي الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان السبعة وفاز عليه 3ـ1، الجمعة، لحساب الجولة الـ 22 من دوري الأولى، مسديًا خدمة كبيرة للانس، في طريق اعتلاء صدارة الدوري.

وهذا هو الانتصار الأول لرين على باريس جيرمان منذ مارس 2023، بعد ست مباريات ذاق فيها طعم الخسارة خمس مرات، آخرها بخماسية نظيفة في ذهاب الموسم الجاري.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد حامل اللقب عند 51 نقطة، وبات مهددًا بفقدان المركز الأول لمصلحة لانس، الذي يتخلف عنه بنقطتين قبل مواجهته باريس إف سي، السبت.

أما رين، فكان انتصاره مفاجئًا بعد أربع خسائر متتالية في مختلف المسابقات، لكن النقاط الثلاث دفعته إلى المركز الخامس بـ 34 نقطة.

وكشّر رين عن أنيابه سريعًا حين سدَّد إيستيبان لوبول كرة من داخل المنطقة ارتدت من القائم الأيمن للمرمى «6». وردَّ باريس بتصويبة ديزيريه دويه، التي أمسكها الحارس بريس سامبا «12».

وحاول كوينتين ميرلن التسجيل لرين، لكن الحارس الروسي ماتفي سافونوف تصدى لكرته «32»، قبل أن يفتتح الأردني موسى التعمري التسجيل لرين حين راوغ الأكوادوري ويليان باتشو، مرسلًا الكرة إلى يمين المرمى «34». وكاد البرتغالي جواو نيفيش يعادل سريعًا إلا أنَّ تسديدته جاءت قريبة من القائم الأيسر «39».

وفي بداية الشوط الثاني، أهدر أرنود نوردين فرصة كبيرة لتعزيز تقدم فريقه حين انفرد بالمرمى، لكن سدَّد الكرة إلى جانب القائم الأيسر «46».

وفي ظل عدم قدرة باريس على اختراق دفاع رين، سجَّل رين برأسية عن طريق إيستيبان لوبول بعد ركنية نفذها البولندي سيباستيان شيمانسكي «69».

لكن باريس عاد سريعًا وقلص النتيجة برأسية أيضًا من توقيع عثمان ديمبيلي، مستفيدًا من عرضية المغربي أشرف حكيمي «72».

وأحبط البديل الفرنسي بريل إمبولو محاولات باريس لإدراك التعادل بتسجيله الهدف الثالث من تمريرة البديل الآخر لودوفيك بلاز «81».

وفي مباراةٍ أخرى، فاز موناكو على ضيفه نانت 3ـ1.

سجل الإيفواري سيموني أدينجرا في الدقيقتين 25 و28، والسويسري دينيس زكريا «30» أهداف موناكو، الذي رفع رصيده إلى 31 نقطةً في المركز السابع، مقابل 14 نقطةً لنانت قبل الأخير، الذي أحرز له فابيان سونتونز «45+1».

ولعب موناكو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد الروسي ألكسندر جولوفين ببطاقتين صفراوين خلال ثوانٍ.