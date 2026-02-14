«الليث» يعادل هزائم الموسم الماضي

عادَل فريق الشباب الأول لكرة القدم، خلال 21 جولةً فقط، عدد هزائمه في النسخة الماضية من دوري روشن السعودي بأكملها.

وتلقَّى الفريق العاصمي هزيمته العاشرة في النسخة الجارية من الدوري، مساء الجمعة، بنتيجة 2ـ5 أمام الأهلي، لحساب الجولة الـ 22.

ولعب الشباب 21 مباراةً، وتتبقَّى له 13، إحداها في الجولة العاشرة، المؤجَّلة من ديسمبر الماضي.

وحقق أربعة انتصاراتٍ فقط، وتعادل سبع مراتٍ، وخسر بقية المباريات.

وفي النسخة الماضية من «روشن»، التي تكوَّنت من 34 جولةً أيضًا، خسر الفريق عشر مراتٍ إجمالًا، وحقق 18 انتصارًا، مقابل ستة تعادلاتٍ.

وأنهى الفريق تلك النسخة محتلًا المركز السادس برصيد 60 نقطةً.

وإذا خسر الشباب أربع مراتٍ أخرى، فسيعادل رقمه الأسوأ في حقبة دوري المحترفين، التي بدأت صيف 2008، مكرِّرًا عدد هزائمه خلال نسخة 2023ـ2024، ووقتها أنهى البطولة ثامنًا، لكنْ بفارق 52 نقطةً عن البطل.