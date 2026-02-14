دورتموند يعاقب ماينز برباعية

اكتسح فريق بوروسيا دورتموند الأول لكرة القدم ضيفه ماينز برباعيةٍ نظيفةٍ، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الألماني، ليقلص الفارق إلى ثلاث نقاطٍ خلف المتصدر بايرن ميونيخ، الذي يواجه مضيفه فيردر بريمن، السبت.

وبفوزه السادس تواليًا في البطولة، رفع الفريق رصيده إلى 51 نقطةً، وعزَّز من ثقته قبل خوض ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا حيث يستقبل أتالانتا الإيطالي، الثلاثاء. على الجانب الآخر، تجمَّدت نقاط ماينز عند 21 في المركز الـ 14.

وتقدَّم دورتموند عبر سيرهو جيراسي في الدقيقة 10 بعد أن لعب أندري ريرسون ركلةً حرةً داخل منطقة الجزاء، ليوجِّهها المهاجم الغيني برأسيةٍ في الشباك، ثم سجل ماكسيمليان بايير الثاني «15» مستفيدًا من عرضية ريرسون داخل منطقة الجزاء.

وعاد جيراسي للتسجيل مجدَّدًا «43» بصناعةٍ أخرى من ريرسون حيث نفذ ركلةً ركنيةً داخل منطقة الجزاء، ليرسلها الغيني إلى الشباك، فيما وقَّع دومينيك كوهر، مدافع ماينز، على الهدف الرابع بالخطأ في مرمى فريقه «84».