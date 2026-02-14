بهدف مودريتش.. ميلان يخطف نقاط بيزا

خطف فريق ميلان الأول لكرة القدم ثلاثَ نقاطٍ مهمة من مضيفه بيزا بالفوز عليه 2ـ1، الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي، مقلِّصًا الفارق مع الإنتر المتصدر إلى خمس نقاطٍ.

ولم يتمكَّن ميلان من المحافظة على تقدمه بهدفٍ، سجله الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك برأسيةٍ في الدقيقة 39، فبعد أن أهدر البديل الألماني نيكلاس فولكروج ركلة جزاءٍ إثر ست دقائق من دخوله «56»، تكبَّد الفريق التعادل بهدفٍ من التشيلي فيليبي لويولا «71».

وفي الدقيقة 85، استطاع الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب الوسط المخضرم، إحراز الهدف الثاني لميلان قبل أن يُطرد زميله الفرنسي أدريان رابيو بعد نيله بطاقتين صفراوين خلال دقيقةٍ واحدةٍ «90+2».

وتجمَّد رصيد بيزا، الذي لا يزال يأمل تفادي الهبوط، عند 15 نقطةً في المركز الأخير بفارق ست نقاطٍ مؤقتًا عن المركز الـ 17 الآمن.