السلبية تخيّم على إلتشي وأوساسونا

خيَّم التعادل السلبي على مباراة فريق إلتشي الأول لكرة القدم وضيفه أوساسونا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

ولم ينجح الفريقان في ترجمة الفرص السانحة التي تهيَّأت لهما إلى أهدافٍ طوال الـ 90 دقيقةً، ليُطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 30 نقطةً في المركز التاسع بفارق نقطةٍ خلف ريال سوسيداد الثامن، وثلاث نقاطٍ خلف سيلتا فيجو السابع.

على الجانب الآخر، عزَّز إلتشي رصيده إلى 25 نقطةً في المركز الـ 13، ليبتعد بفارق ثلاث نقاطٍ فقط عن مراكز الهبوط في انتظار باقي نتائج الجولة.