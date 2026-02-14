الرياض والخليج.. يرفعان شعار التعويض

يستضيف فريق الرياض الأول لكرة القدم نظيره الخليج على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، في لقاء يبحث خلاله الطرفان عن تعويض نزيف النقاط والعودة إلى طريق الانتصارات.

ويدخل الرياض المواجهة وهو يعاني من تراجع لافت في نتائجه، إذ يعود آخر انتصار له إلى ما قبل 14 جولة عندما تغلب على الخلود، 23 أكتوبر، قبل أن يتعثر بعدها بخسارته 7 مباريات وتعادله في 6، ما وضعه في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة جمعها من انتصارين و6 تعادلات و12 هزيمة، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في الابتعاد عن مناطق الخطر.

في المقابل، يسعى الخليج إلى استعادة توازنه بعد تعثره في آخر خمس مباريات بخسارته ثلاث مواجهات وتعادله في اثنتين، ما أبقاه في المركز التاسع برصيد 26 نقطة حصدها من 7 انتصارات و5 تعادلات و8 خسائر، وهو ما يجعله أمام فرصة مناسبة للعودة إلى سكة الفوز.

وفي المواجهات المباشرة بين الفريقين في دوري المحترفين تعكس تقاربًا واضحًا، إذ التقيا في خمس مباريات، فاز كل فريق في مباراتين، وحسم التعادل مواجهة واحدة، ما يمنح اللقاء طابعًا متوازنًا بين الطرفين الباحثين عن تصحيح المسار.