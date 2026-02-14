النجمة والخلود.. بين النهوض واستمرار الانطلاقة

يستضيف فريق النجمة الأول لكرة القدم نظيره الخلود، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

ويدخل الخلود المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الشباب 1-0 في الجولة الماضية، وارتقائه إلى المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة، حصدها من 6 انتصارات وتعادل، بعد 13 هزيمة.

في المقابل، يعاني النجمة من وضع صعب، إذ يتذيل الترتيب بـ 5 نقاط، بعد أن تلقى 15 هزيمة.

وفي مواجهات الفريقين، التقيا خلال الموسم الجاري مرتين، الأولى في الدوري فاز الخلود 5-1، والتقيا في كأس الملك دور الـ16 وعاد الخلود ليكسب مجددًا بهدف دون رد.

ويبحث النجمة عن انتصاره الأول مع البريطاني نيستور إل مايسترو، الذي يتولى تدريب الفريق بعد إقالة البرتغالي ماريو سيلفا، عقب مواجهة الفيحاء، التي خسرها 3-0.

ويدخل أصحاب الأرض المباراة بضغط كبير وذلك لتجنب الخسارة السادسة عشر، في المقابل يسعى الضيوف إلى تعزيز موقعهم في جدول الترتيب، مع التركيز على الحفاظ على التوازن بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية.