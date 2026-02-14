أمام الفتح.. النصر يخشى السيناريو القديم

يبحث فريق الفتح الأول لكرة القدم عن تحقيق الانتصار الثاني تواليًا على أرضه للمرة الأولى أمام النصر ضيفه، السبت، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، لحساب الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وكان الفريق الأحسائي هزم نظيره العاصمي، الموسم الماضي، على ملعبه 3ـ2، ويطمح إلى تكرار النتيجة ذاتها، وهو الذي لم يسبق له تحقيق انتصارين متتاليين على النصر.

وإجمالًا تواجه الفريقان خلال 33 مباراة في دوري المحترفين منذ 2008، كسِب منها النصر 20، وانتهت تسع بالتعادل، واقتنص الفتحاويون أربعة انتصارات.

ويحتل الفريق الشرقاوي المركز العاشر بـ 24 نقطة، حصدها من ستة انتصارات وتعادل في مثلها، وتلقى ثماني خسائر.

ويعيش صاحب الأرض فترة تذبذب في النتائج، إذ لم يحقق أي انتصار في آخر ست مباريات، تعادل خلالها في أربع وخسر اثنتين.

وفي الفترة ذاتها، كسِب النصر، الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، ست مباريات متتالية، ويطمح إلى تحقيق الانتصار السابع تواليًا.

وقبل انطلاق الجولة، يحتل النصر المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بعدما فاز في 16 مباراة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا.