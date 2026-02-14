كأس السعودية.. «فور آيفر يونج» يحلم بالثنائية التاريخية

يتحول ميدان الملك عبد العزيز في الجنادرية شرق الرياض، السبت، إلى مسرح عالمي لأغلى سباق في تاريخ الخيل عبر كأس السعودية بمجموع جوائز الأمسية البالغ 35.5 مليون دولار.

وتبقى العيون شاخصة على الشوط التاسع الرئيس في الـ 08:40 مساءً، حيث ينتظر الفائز 20 مليون دولار أمريكي، وفرصة كتابة التاريخ.

في صدارة الترتيب، حسب التقييم العالمي، يقف «فور آيفر يونج» الياباني بتقييم مذهل 128، الحصان الذي أذهل العالم العام الماضي بفوزه في كأس السعودية، ثم في بريدرز كب كلاسيك، يعود الآن بطلًا مدافعًا عن لقبه، يحلم بأن يصبح أول حصان يفوز بالسباق مرتين متتاليتين.

راكبه الياباني ريوسي ساكاي يمسك باللجام بثقة، والمالك سوسومو فوجيتا يراقب من المدرجات بعينين تلمعان بالأمل والفخر، لكن المنافسة لن تكون سهلة، خلفه مباشرة نيسوس الأمريكي بتقييم 119، يقوده فلافيان برات ببراعة معروفة، ويملكه باوما كوربوريشن، ثم نيفادا بيش «117» مع إيراد أورتيز جونيور، الذي يعرف كيف ينتزع الانتصارات في اللحظات الأخيرة.

من اليابان أيضًا جاء سنراندز زبانجو «117» مع أوشن ميرفي، جاهز لمفاجأة الجميع.

من السعودية والخليج، برزت أسماء قوية، مثل بشوبز باي وستار أوف وندر وهجيت، جميعهم لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله.

وينافس أيضًا بانشينج، لوكسور كافي، وراتل أن رول، ومهلي للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، وثوندير سكول للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وأميرة الزمان للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، كلهم يحلمون في خطف اللقب.