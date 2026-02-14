فورمولا إي.. حلبة جدة تحتضن الخامسة

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من بطولة العالم «إي بي بي فورمولا إي»، ظهر السبت، على حلبة كورنيش جدة، التي تستضيفها السعودية للمرة الثامنة على التوالي.

وتبدأ التجارب الحرة في تمام الـ 01:30 مساءً، تليها التصفيات عند الـ 03:40 مساءً، على أن يبدأ سباق الجولة الخامسة عند الـ 08:05 مساءً.

وكان الألماني باسكال فيرلاين، سائق فريق بورشه، فاز بالمركز الأول في الجولة الرابعة من البطولة، الجمعة.

ونال السويسري إدواردو مورتارا، سائق فريق ماهيندرا، المركز الثاني، وحقق النيوزيلندي ميتش إيفانز، سائق فريق جاكوار تي سي إس ريسينج، المرتبة الثالثة، وتوج فريق بورشه بالمرتبة الأولى في الفرق.