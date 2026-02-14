من هو باسكال فيرلاين المتوج في حلبة جدة؟

في مدينة سيجمارينجن الهادئة جنوب ألمانيا، ولد في 18 أكتوبر 1994 طفلٌ صغير اسمه باسكال فيرلاين.

والده ألماني وأمه من موريشيوس، فجمع في دمه مزيجًا من الدقة الألمانية والشغف الإفريقي.

في سن الثامنة فقط، وضع باسكال يديه على مقود كارت صغير، لم يكن يلعب، كان يقاتل.

فاز ببطولات إقليمية متتالية، وعيناه تلمعان بثقة كبيرة، في سن العاشرة كان الجميع يعرفون أن هذا الصبي ليس مجرد موهبة عابرة.

عام 2010 انتقل إلى سباقات الفورمولا الصغيرة، فاز بلقب ADAC Formula Masters عام 2011، ثم أصبح وصيفًا في بطولة الفورمولا 3 الأوروبية عام 2012.

كان عمره حينها 17 عامًا فقط، وسرعان ما لاحظته مرسيدس.

عام 2013 حدثت القفزة الكبرى، ظهر باسكال في الـ DTM «بطولة السيارات السياحية الألمانية» بعمر 18 عامًا فقط أصغر سائق في تاريخ البطولة.

وفي 2015، بعمر 20 عامًا، توّج نفسه بطل الـ DTM... أصغر بطل في تاريخها على الإطلاق.

وفي 2016 تحقق الحلم، قاد لفريق مانور «المعروف سابقًا بماروسيا»، ثم انتقل إلى ساوبر.

شارك في 39 سباقًا في الفورمولا 1، وسجّل نقاطًا في ظروف صعبة مع سيارات لم تكن تنافس على المراكز الأولى.

بعد موسمين صعبين، أُغلقت أبواب المقاعد الكبيرة أمامه، شعر باسكال بالإحباط، لكنه لم يستسلم، قرر أن يبحث عن تحدٍ جديد، انتقل إلى الفورمولا إي وهي بطولة السيارات الكهربائية.

بدأ مع ماهيندرا، ثم في 2020 انضم إلى تاج هوير بورشه، الفريق الذي يحمل اسم أسطورة السيارات الألمانية.

وفي موسم 2023ـ2024 حدث ما كان يحلم به، باسكال فيرلاين فاز بلقب بطولة العالم للفورمولا إي، ثلاثة انتصارات، معارك ملحمية مع ميتش إيفانز وآخرين، وفي النهاية... التاج العالمي.

الجمعة، لا يزال باسكال يتصدر الترتيب في موسم جديد قوي مع بورشه، بعد فوزه المذهل في الجولة الرابعة من بطولة العالم على حلبة جدة.