المواجهة 168.. اليوفي يهدد الإنتر بأفضلية السبت

يصطدم فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم، السبت، بغريمه يوفنتوس المنتعش عندما يستضيفه في المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي في المواجهة 186 بينهما منذ انطلاق البطولة بنظام الدور الواحد موسم 1929ـ1930.

ولم يلعب فريقان ضد بعضهما أكثر منهما في الدوري، كما يعد الإنتر الضحية المفضلة لليوفي، إذ فاز عليه 89 مرةً، أكثر من غيره، مقابل 49 خسارةً، و47 تعادلًا، وأيضًا هو الفريق الذي سجل أكبر عددٍ من الأهداف ضده «268».

وفي مواجهات اليوفي والإنتر الـ 26 يوم السبت، يملك الفريق الزائر أفضليةً بـ 12 انتصارًا، سبعةٌ منها على ملعب الإنتر، مقابل أربع خسائر، وعشرة تعادلاتٍ.

ويدخل الإنتر، متصدر جدول الترتيب بـ 58 نقطةً، المباراة متقدمًا بخمس نقاطٍ على جاره ميلان الثاني، الذي تغلَّب 2ـ1 على بيزا الـ 19 قبل الأخير، الجمعة. أمَّا اليوفي الرابع بـ 47 نقطةً، فيحلُّ ضيفًا على «سان سيرو» بعد أن خسر مرةً واحدةً فقط في آخر عشر مواجهاتٍ، لكنْ في المقابل فاز الإنتر في آخر خمس مراحلَ، وسجل خمسة أهدافٍ في شباك ساسوولو، الأسبوع الماضي.

ويُعوِّل إنتر ميلان مجددًا على قائده المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي أحرز 14 هدفًا في الدوري حتى الآن، رافعًا رصيده إلى 171 بألوان «النيراتزوري»، ليصبح ثالثًا بالشراكة على لائحة الهدافين التاريخيين للنادي التي يتصدَّرها جوزيبي مياتزا «284 هدفًا» منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وعلى الرغم من أن يوفنتوس، هو الفريق الذي لعب ضده لاوتارو أكبر عددٍ من الدقائق «1100» في الدوري إلا أنه لم يحرز سوى هدفين عليه في 15 مباراةً، مسجلًا أسوأ معدل دقائق وأهدافٍ له «هدفٌ واحدٌ كل 550 دقيقة» أمام منافسٍ واحدٍ واجهه ثلاث مراتٍ على الأقل في هذه البطولة.

في حين يُعدُّ هاكان تشالهان أوغلو، وبيوتر زيلينسكي الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري ضد يوفنتوس حاليًّا في تشكيلة الإنتر، إذ أحرز كلٌّ منهما ثلاثة أهدافٍ.



في المقابل، يتسلَّح اليوفي بمهاجمه التركي كينان يلدز الذي قد يصبح أول لاعبٍ في الفريق يسجل تسعة أهدافٍ على الأقل في موسمٍ واحدٍ من الدوري قبل بلوغه سن 21 عامًا منذ روبرتو بيتيجا، الذي سجل 13 موسم 1970ـ1971.