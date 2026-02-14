قبل السد.. كونسيساو يريح الاتحاديين

منح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لاعبيه راحه، السبت، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي فضل إراحة جميع العناصر قبل العودة إلى التدريبات، الأحد، استعدادًا لمواجهة السد القطري ضمن منافسات الجولة الثامنة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء.

ويفتتح النادي الجداوي، الأحد، ملف المواجهة الآسيوية بعد فوزه على الفيحاء 2ـ1، الجمعة، ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكشف المصدر عن أن الاتحاد سيغادر صباح الإثنين إلى الدوحة العاصمة القطرية، على أن يجري تدريبه الأخير على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد.

وضمن الاتحاد التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة بعد الفوز على الغرافة بنتيجة كبيرة قوامها 7ـ0، الثلاثاء الماضي، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وثلاث خسائر.