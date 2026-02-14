حيدر يدعم النصر أمام الجبلين

سمح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لخمسة لاعبين بالسفر إلى حائل، السبت، من أجل المشاركة مع فريق تحت 21 عامًا، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب البرتغالي قرر ذهاب العراقي حيدر عبد الكريم، وعبد الملك الجابر، وسعد حقوي، وراكان الغامدي، وعواد أمان، إلى حائل عصر السبت، لدعم صفوف فريق تحت 21 عامًا أمام الجبلين، الأحد، ضمن الجولة 15 من دوري جوي.

واستعان البرتغالي جيسوس بالخماسي قبل مباراة النصر أمام نظيره أركاداج التركمانستاني، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 الأربعاء الماضي، وانتهت للقطب العاصمي بهدف دون مقابل عن طريق عبد الله الحمدان.

وأشرك المدرب البرتغالي في المباراة الآسيوية العراقي حيدر عبد الكريم في القائمة الأساسية، فيما زج براكان الغامدي في الشوط الثاني.

ويحتل النصر المركز الثالث في سلم ترتيب دوري جوي، وبفارق نقطتين عن الأخدود، المتصدر، ونقطة عن الاتفاق، صاحب المركز الثاني، برصيد 30 نقطة من تسعة انتصارات وثلاثة تعادلات، وخسارتين.