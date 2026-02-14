الخيول السعودية.. بيشوبز باي يتصدر الترشيحات

يتصدر بيشوبز باي، الحصان البني اللامع، البالغ من العمر ستة أعوام، قائمة الترشيحات بين الخيول ذات الملكية السعودية الكاملة في جائزة كأس السعودية الكبرى، السبت، على مضمار الملك عبد العزيز في الجنادرية شرق العاصمة الرياض.

بتقييم يبلغ 114 نقطة، يأتي بيشوبز باي خلف المتصدر الياباني فور آيفر يونج بفارق 14 نقطة فقط.

ملكية الحصان تعود إلى أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، ويمتطي صهوته الخيال جونيور ألفارادو «39 عامًا»، الذي أذهل الجميع في 24 فبراير 2024، حين قاد سينور بوسكادور إلى الفوز في الشوط الرملي التاسع، محققًا الجائزة ببراعةٍ لا تُنسى.

ينحدر بيشوبز باي من إنتاج مزرعة وينستار العريقة، وأبوه أنكل مو كان أسطورةً في ميادين أمريكا، يتميز بسرعةٍ خاطفة وروحٍ لا تعرف الاستسلام، وأمّه كاتش ماي دريفت أضافت إليه لمسة التحمل والجمال.

ويتولى تدريب بيشوبز باي الأمريكي البارز براد كوكس، الذي يبحث عن انتصاره الأول في هذا السباق الأغلى عالميًا بعد محاولات سابقة قريبة من منصة التتويج.

في مسيرته حتى الآن، فاز بيشوبز باي تسع مرات من أصل 13 سباقًا شارك فيها.

وتجاوزت جوائز بيشوبز باي 3 ملايين ونصف المليون ريال، لكن القيمة الحقيقية تكمن في ليلة السبت المصيرية، حين يقف في البوابة التاسعة في لحظة تعرف الخيل من خيالها.