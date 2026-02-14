التنس.. أرينا وإيجا تنسحبان

انسحبت البيلاروسية أرينا سابالينكا، والبولندية إيجا شفيونتيك، نجمتان التنس، المصنفتان أولى وثانية عالميًا تواليًا، من دورة دبي لكرة المضرب الألف نقطة، المقرّرة بين 15 و21 فبراير الجاري، وفق ما أعلنه المنظّمون، السبت.

وقالت أرينا في بيان نُشر على موقع الدورة: «للأسف، لا أشعر بأني في كامل جاهزيتي 100 في المئة».

أضافت البيلاروسية: «أنا آسفة جدًا لاضطراري إلى الانسحاب، وآمل أن أعود العام المقبل»، علمًا بأنها لم تخض أيّ مباراة منذ خسارتها نهائي بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، 31 يناير الماضي.

أما إيجا، التي ودّعت دورة الدوحة «1000 نقطة» من ربع النهائي، الخميس الماضي، فبرّرت انسحابها من دبي بسبب تغيير في برنامجها.

وتابعت البولندية في البيان ذاته «نلتقي في إنديان ويلز»، 4ـ15 مارس، في أولى دورات الألف نقطة المقبلة.

وبغياب أرينا وإيجا، ستتقدّم الكازاخستانية يلينا ريباكينا، الثالثة عالميًا، قائمة المصنّفات الأوليات في دبي، بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا، ثاني ألقابها في البطولات الكبرى.